Las familias migrantes que viven en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se sienten atrapadas. En la foto, Zaid Elhachemi y su mujer Fátima, embarazada de cinco meses, junto a sus hijos. “No aguantamos más. No se puede vivir aquí. No se puede descansar, no hay higiene para los pequeños”. Houari y los suyos, así como otras 15 familias con niños en Ceuta y un centenar en Melilla, no pueden salir de las ciudades autónomas por encontrarse en situación irregular.