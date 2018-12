7

'Saturno devorando a su hijo', de Goya

Quiénes salvarían este cuadro de un incendio. Miriam Ocariz (diseñadora de moda y artista plástica), Mikel Izal (cantante de Izal) y Cristina Castaño (actriz).

Por qué lo salvarían. "Es la obra que más me impactó ya la primera vez que fui al museo, hace muchos años. Por lo más evidente que hay en ella, esa imagen tan terrible en la que el dios se come a su propio hijo mientras dirige al espectador esa mirada enajenada. Pero también porque es un tema mitológico, es decir, religioso, y las religiones siempre me han revuelto y atraído mucho, por cómo creamos esas historias para machacarnos de alguna manera. Por otra parte, toda la serie negra de Goya me parece alucinante" (Miriam Ocariz).

"Cuando estaba en el instituto -también en la universidad- pasaba mucho tiempo dibujando. Lo hacía en aquellas clases en las que mis peores profesores, aquellos sin una pizca de interés en enseñar nada a nadie, se dedicaban simplemente a leer el libro de texto en voz alta. Por lo tanto, consideraba que no merecía la pena prestar atención y que ya me estudiaría aquel ‘tocho’ a su debido tiempo. A menudo dibujaba escenas, digamos... macabras. Este óleo de Goya me llamó la atención desde la primera vez que lo vi y sirvió de inspiración para algunas de mis locuras pictóricas” (Mikel Izal).

“Es la pintura que más me impactó y la primera que me ha venido a la mente al hacerme la pregunta. Es una de las 14 pinturas negras de Goya y refleja los instintos más oscuros del ser humano. El miedo de Saturno porque sus hijos lo destronen en un futuro lo lleva a devorarlos para mantener su estatus. No sé muy bien por qué me atrae tanto, quizás porque por mi condición de actriz, y también de escorpiana, lejos de asustarme, me atraen enormemente el dolor, el miedo, las bajas pasiones, la crueldad y crudeza humana... Y sin duda este cuadro emana infierno a raudales” (Cristina Castaño).