David Bisbal estalla: “Habéis engañado a mi madre”

David Bisbal ha dicho basta. El cantante almeriense, poco dado a hablar de lo que rodea a su vida personal, ha estallado contra la prensa después de que el programa ‘Sálvame’ abordara a su madre por la calle para que hablara sobre la guerra que ha iniciado su expareja, Elena Tablada. “Sabéis que yo de mis asuntos personales no hablo, pero tengo que decir una cosa muy importante. Habéis engañado a mi madre, una persona mayor que no está al 100% porque todo este tipo de cosas le afectan, eso no está bien”, declaró el lunes el artista a su llegada a la gala contra el sida People in Red, celebrada en Barcelona.

“Mi madre se merece un respeto, ha recibido más de 100 llamadas perdidas y habéis conseguido lo que sabéis que no vais a conseguir de mí que es dar unas declaraciones. No es mi trabajo, yo no voy a ganar dinero en este sentido, se merece un respeto, nada más”, insistió el intérprete de A partir de hoy.

Bisbal hace referencia a unas declaraciones de su madre, María Ferre, que ese mismo día, el lunes por la tarde, emitió el programa de Mediaset, donde hablaba sobre la batalla que ha iniciado su expareja, Elena Tablada, contra su familia. La semana pasada, la diseñadora concedió una entrevista a la revista ¡Hola! en la que mostraba la mala relación que tiene con Bisbal desde hace un tiempo. “El David de ahora es para mí un completo desconocido”, comentaba Tablada a la publicación. "Cuando descubrí que estaba embarazada, no sabía cómo decírselo a David. Su reacción, y la de su entorno, no me gustó. Llevábamos seis años, y aun así mi embarazo fue súper solitario", revela. "Pensé que, por fin, mi pareja me daría mi lugar... pero no. He nadado siempre a contracorriente", revelaba la diseñadora de 37 años a la entrevista.

Unas afirmaciones a las que el almeriense no ha querido entrar, pero sí lo ha hecho su madre. Abordada por los micrófonos de ‘Sálvame’, Ferre aseguraba: “Elena es una cabra loca, creíamos que había cambiado, que había madurado […] A Elena y a su madre les gusta estar hasta en la sopa". Sobre la supuesta tacañería de su hijo a la que Tablada también hacía referencia en su entrevista, la madre de Bisbal afirmó: "David le ha dado mucho dinero y cuando estaban juntos lo pagaba todo". "Son mentiras y tonterías", concluyó la madre del intérprete de Ave María.

Tras la situación, Bisbal se ha mostrado muy molesto y no ha dudado en manifestar su desencanto. “Si tenéis madre y si tenéis familia sabéis que eso no es lo correcto. Yo no he elegido esto, mi trabajo es la música, como ya he dicho. ¿Lo entendéis? Mi madre se merece un respeto”, volvió a insistir preguntado sobre el asunto en la gala contra el sida People in Red, donde puso el broche final a la noche con su actuación sobre el escenario.

A pesar de los ataques de Tablada, el artista disfruta de uno de sus mejores momentos profesionales y personales. David Bisbal, de 39 años, se casó el pasado julio con la actriz y modelo venezolana Rosanna Zanetti, de 30, y en octubre anunciaron que están esperando un hijo. En enero, el cantante le pidió matrimonio tras casi dos años de relación y ella dijo que sí. En abril de 2017, se inscribieron como pareja de hecho en el Ayuntamiento de Ajalvir, una pequeña localidad de Madrid. Tras unos meses de rumores sobre su noviazgo, fue en junio de 2016 cuando Zanetti compartió la primera imagen de los dos en las redes sociales. El niño que viene en camino es el primero para Zanetti y el segundo para Bisbal, pues ya tiene a Ella, de ocho años, fruto de su relación con la diseñadora Elena Tablada.