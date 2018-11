Francisco Rivera arremete contra Isabel Pantoja por el robo en Cantora

Existe un dicho que afirma que el tiempo lo cura todo, pero la realidad se empeña en llevarle la contraria en algunos casos. Uno de ellos es el histórico desencuentro entre Isabel Pantoja, viuda de Francisco Rivera Paquirri, y Francisco y Cayetano Rivera, los dos hijos que el torero tuvo con su primera esposa, Carmina Ordónez.

El enfrentamiento se remonta a 1984, justo después de la muerte del torero en la plaza de Pozoblanco. Francisco y Cayetano han manifestado desde entonces que Isabel Pantoja nunca les dejó recoger de Cantora, la finca de su padre le correspondió en la herencia, enseres personales y recuerdos del torero que les pertenecían según disponía el testamento.

El supuesto robo que se produjo la semana pasada en Cantora –que actualmente pertenece a la tonadillera– ha reavivado viejas rencillas. Según desveló uno de los colaboradores de Sálvame, un hombre habría ofrecido a un anticuario varias pertenencias de Paquirri, entre ellos un premio del torero y un elefante de plata de cierto valor. Finalmente el anticuario no compró los objetos porque quien los ofrecía, y del que no se sabe nada nuevo al respecto, no tenía ningún comprobante de titularidad de los mismos. Tampoco se conoce hasta ahora que exista ninguna denuncia presentada por Isabel Pantoja sobre este supuesto robo.

Rivera Ordóñez, en un festival el pasado mes de septiembre. GTRESONLINE

Real o no, ha vuelto a despertar viejos fantasmas y este jueves Francisco Rivera Ordónez, el hijo mayor de Paquirri de 44 años, ha asegurado en el programa de televisión Espejo Público que no se cree nada. “En Cantora se denunció un robo hace muchos años cuando la justicia obligó a Isabel Pantoja a darnos las pertenencias de Cayetano y mías de los tres lotes que se habían hecho de los tres hijos. Esta señora declaró un robo y casualmente solo robaron los lotes de Cayetano y míos. Eran cosas sin valor económico pero sí sentimental. Han robado otra vez en Cantora, que mala suerte hombre.... yo no me lo creo. No me creo nadade Isabel Pantoja”.

Rivera Ordóñez también ha explicado que hace años habló con un antiguo trabajador de la finca que le dijo que “las cosas de valor económico de la cantante las tiene a buen recaudo, y las de valor sentimental las tiene abandonadas en un cuarto, comidas por los ratones”. También han existido declaraciones del mayoral de Cantora, a quien despidieron de su trabajo hace tiempo, que dijo que había hablado con Isabel: “Es una pena que cosas de Paco, del maestro, se estén echando a perder ¿por qué no llama a los hijos y se las llevan?' y que ella le respondió 'antes de que lo cojan esos niños las quemo’.

Las reclamaciones de los hijos mayores de Paquirri nunca han sido atendidas y Francisco Rivera afirma que ella tenía una relación de doble cara con ellos: una maravillosa cuando estaba su padre delante y otro muy distinta cuando él no estaba. “Cuando mi padre murió ya no quise volver nunca a Cantora, así que algo debí de ver”, ha dicho el torero.