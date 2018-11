Cómo ponerse los vaqueros del revés, según Davidelfin

Davidelfin es para todos. Ese eslogan que el diseñador malagueño había plasmado en un jersey hace años, Davidelfin is for everyone, marca el ritmo de trabajo y la nueva trayectoria de la firma. Desde que los herederos de David Delfín –fallecido hace un año, víctima de un cáncer– decidieron relanzar la marca, su universo transgresor e iconoclasta pervive en prendas que tratan de retomar su trayectoria y asaltar, por fin, la calle. La colección cápsula Levi's x Davidelfin, que ya está a la venta, tal vez sea el mejor ejemplo. Tres piezas exclusivas que fusionan el imaginario irreverente del creador con los modelos icónicos de la firma estadounidense.

La colección recupera los pantalones de doble trasero que David Delfín presentó en 'Mentiras'.

La última colección de David Delfín, Mentiras, que presentó en 2016, no solo estaba inspirada en el fútbol, reinventando y estilizando el uniforme de los hinchas. También nos proponía jugar con la moda. Al diseñador le gustaba romper los códigos estéticos establecidos y lo hizo subiendo a la pasarela unos Levi's 501 que, tras pasar por sus manos, poco tenían de clásicos: unos jeans lavados, con doble trasero y cremalleras ocultas en los laterales. David Delfín nos proponía saltarnos las normas y ponernos los pantalones del revés, pero esos vaqueros nunca llegaron a las tiendas. Ahora la nueva colección recupera este modelo y lo comercializa por primera vez, solo que no en denim lavado sino en dos colores: blanco y negro.

"Cuando decidimos retomar la marca, quisimos hacerlo empezando por el final, como un punto y seguido. Esta colaboración se hizo para el desfile pero no se comercializó. David siempre tenía esa especie de espina, como que las cosas no llegaban a la calle o no se ponían a la venta como a él le hubiera gustado", explica el fotógrafo Gorka Postigo, al frente de este proyecto. Lo completan otros seres queridos del diseñador: Diego y Déborah Postigo, que formaron parte de los inicios de la marca; Sara Ferro, mano derecha de Delfin; el estilista Nono Vázquez; su amigo Félix Sabroso; su pareja, Pablo Sáez, y su madre. Porque Davidelfin, en palabras de Postigo, siempre ha sido "una empresa familiar".

Las hormigas surrealistas y las proclamas del artista Joseph Beuys invaden las chaquetas y camisas de la colección.

La colección, presentada ayer en la madrileña tienda Ekseption, es "una síntesis de todas las épocas y etapas de David", explica el fotógrafo. El creador malagueño hizo de lo raro una norma y del surrealismo una seña de identidad. Las hormigas que se convirtieron en un emblema de sus primeros diseños invaden ahora la chaqueta Trucker de Levi's, bordadas en los sitios más inesperados.

Las prendas de Levi's® x Davidelfin están disponibles en la web de davidelfin y en la tienda madrileña Ekseption (en la imagen).

La tercera pieza también indaga en los inicios del diseñador. Antes de desarrollar su marca, a Delfín le gustaba plasmar su creatividad en camisas militares que compraba en el rastro. Lo hacía con la obra del alemán Joseph Beuys en mente, llenando la ropa de parches y cruces, escribiendo sus proclamas con esa reconocible caligrafía a rotulador. Estos mismos motivos están presentes en la chaqueta Westerm de Levi's x Davidelfin que completan la colección.

Un universo que queda reflejado también en las fotografías de la campaña. "Queríamos generar imágenes icónicas, con algo de nuevo y algo de siempre", apunta Postigo. Una dualidad, entre historia y reinvención, que marca el presente de Davidelfin. Y, desde luego, su futuro.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.