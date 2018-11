Kate del Castillo se desnuda para ‘Playboy’

La actriz mexicana Kate del Castillo no abandona la polémica. Mientras se espera el estreno de la segunda temporada de la exitosa narco novela La reina del Sur que protagoniza, un post en su cuenta de Instagram anuncia que aparecerá en la revista Playboy y las redes sociales se han revolucionado. Todo el mundo espera que se desnude, física y emocionalmente, y también muchos opinan sobre la cuestionable oportunidad de este posado justo en mitad del juicio del narcotraficante El Chapo. La actriz que tiene 6,1 millones de seguidores en su cuenta de Instragram ha recibido en pocas horas más de 92.000 ‘me gusta’ y 1.550 comentarios sobre una imagen en la que aparece con una bata azul, el logo de Playboy y un texto en el que solo dice Gracias @playboymx!!, acompañado de un emoticono de un conejito.

Entre las notas enviadas por sus seguidores las hay de todo tipo, desde las que afirman que correrán al quiosco a comprar la revista, hasta las que le recriminan su actitud y le echan en cara lo que cobrará por esas fotos. Y desde luego no faltan comentarios sobre su controvertida relación con El Chapo Guzmán: “El Chapo ya ordenó su copia para las noches solitarias en el tambo (celda)”, es uno de ellas.

Ver esta publicación en Instagram Gracias @playboymx !! 🐰 Una publicación compartida de Kate del Castillo (@katedelcastillo) el 7 Nov, 2018 a las 2:12 PST

Arturo Flores, director de Playboy México ha desmentido en alguna publicación de Latinoamérica que la actriz vaya a aparecer desnuda en el número de noviembre y ha aclarado que se trata solo de una entrevista para una de las secciones de la revista. “Es interesante toda la polémica que se desató”, dice Flores, “es muy gracioso cómo se ataron cabos, no me lo esperaba. En cualquier caso también dejó abierta una puerta por si del Castillo estuviera dispuesta a posar para la revista en algún momento.

A la revista no se le puede negar la oportunidad de elegir a Kate del Castillo precisamente en este momento, justo cuando está previsto que el próximo día 13 comience en Nueva York el juicio contra uno de los narcotraficantes más perseguidos de los últimos tiempos, acusado de haber estado al frente del cartel de Sinaloa durante al menos un cuarto de siglo. Mientras las noticias sobre el blindaje de la ciudad, que ha aumentado sus medidas de seguridad de forma exponencial para evitar conflictos mientras se juzga al narco que afronta 11 cargos que van desde el tráfico de drogas a la conspiración para el asesinato o el blanqueo de dinero.

La relación entre la actriz y el narcotraficante causó un gran escándalo en 2016 cuando la revista Rolling Stone publicó una entrevista con el capo realizada por el actor Sean Penn, que viajó acompañado de Kate del Castillo. Había estado en contacto con el narcotraficante durante varios meses a través de mensajes de móvil, supuestamente con la intención de hacer una película sobre él y aprovechando la atracción que sentía por la exitosa protagonista de telenovelas.

La Fiscalía Federal de México destapó el contenido de los mensajes y abrió una investigación contra la actriz, que se tuvo que archivar por falta de pruebas para acusarla de algún tipo de delito. A pesar de ello la vida de Kate del Castillo cambió para siempre y desde entonces no ha vuelto a vivir en su país natal y reside en Estados Unidos.

En una entrevista que ya publicó Playboy con motivo de uno de los trabajos de la actriz en televisión se refirió al problema con El Chapo cuando le preguntaron si se había sentido discriminada como mujer. “Simplemente por el problema legal que estoy pasando ahorita, te digo que sí”, dijo entonces. “Si no fuera mujer, no me hubiera pasado esto. Yo no veo a ninguno de los hombres con los que fui a Sinaloa con El Chapo, siendo perseguidos por la Justicia como yo. Entonces, desde luego que hay diferencias entre cómo me están juzgando a mí, y lo que les ha repercutido a ellos en su vida”.

También se refirió a Sean Penn al interrogarle sobre si tenía algo que reprocharle: “Por supuesto. No acabaría si te dijera todo lo que le tendría que reprochar. Pero afortunadamente mis papás me educaron bien y como buena escorpión ya estoy más tranquila; con el tiempo se me olvidan las cosas y tiendo a perdonar. Es obvio que tengo mucho dolor aún porque las cosas están todavía recientes, pero al final quien se va a dormir tranquila soy yo y no él”.