Un prestigioso galerista es la nueva pareja de Jennifer Lawrence

Cooke Maroney, de 33 años, es la nueva pareja de la actriz Jennifer Lawrence, de 28. Unas fotos obtenidas en los últimos días confirman una relación de la que se venía hablando desde el pasado verano. Pero la actriz es una mujer discreta que no se esconde pero que evita exhibir su vida privada. Su actual novio tampoco es un desconocido sobre todo en el mundo del arte donde dirige una prestigiosa galeria en el exclusivo Upper East Side de Manhattan y en Bruselas por la que desfilan importantes inversores y famosos. Fue fundada en la década de los 90 por la marchante de arte y productora de cine Barbara Gladstone. Carroll Dunham -padre de la actriz Lena Dunham-, Anish Kappor, Ugo Rondinone o Mathew Barney -ex de la cantante Björk- son algunos de los artistas representados por la galería del nuevo novio de la actriz.

Pero los orígenes de Maroney son bien distintos. Nació en Vermont y fue a la escuela secundaria en Middlebury, según su página de Facebook. Sus padres son dueños de la granja Oliver Hill, ubicada en Leicester que en 1990 se convirtió en la tercera granja lechera orgánica en el estado. Pero a la hora de elegir sus estudios él apostó por la Universidad de Nueva York, donde se licenció en historia del arte. Según Facebook, se graduó en 2007.

"En el mundo del arte, la forma en que se comparte la información está cambiando rápidamente", dijo Maroney durante una entrevista de 2015 con Artsy. "Un grupo creciente de coleccionistas conocedores de Internet están buscando arte en línea con galerías ansiosas por brindarlo", añadió sobre la visión del mundo en el que se mueve.

Jennifer Lawrence y Cooke Maroney esta semana en Los Ángeles. GTRESONLINE

Los expertos en el sector dicen de él : "Entiende lo que es el buen arte, a diferencia de muchos comerciantes de arte a los que les gusta ir a fiestas y hacer negocios. Tiene un gran gusto y es un muy buen vendedor . A Jennifer Lawrence la conoció a través de Laura Simpson, la mejor amiga de la actriz. En agosto, los dos se fueron de vacaciones a Europa y fueron vistos paseando por París.

La actriz salía de una relación cpn el director de cine Darren Aronofsky con quien trabajó en la película Mother!. Antes fue pareja del Chris Martin y del actor Nicholas Hoult

Jennifer Lawrence es una de las caras más conocidas de Hollywood. Tras su participación en la saga de Los juegos del hambre, sus éxitos en la taquilla son la norma y los premios internacionales se empiezan a contar por decenas. Sin embargo, la carismática actriz ha decidido tomarse libre este año para centrarse en su activismo, particularmente en la organización Represent Us, que lucha contra la corrupción política y se enfoca especialmente en concienciar a los jóvenes estadounidenses.

“Mi lucha intenta limitar la influencia del dinero en la política, ayudar a los jóvenes a entender el sistema y encontrar una forma de curar a nuestro gobierno desde dentro”, asegura la ganadora del Oscar a la revista Madame Figaro en su última edición. “La corrupción es una enfermedad que se está propagando. En este punto, nuestro presidente no es el problema, sino las formas de hacer de nuestro gobierno. Nuestra democracia está en peligro”, continúa.

"Apoyo a los actores y directores que dicen: 'Solo quiero hacer películas y no quiero ser estigmatizado por mis opiniones políticas', pero eso no corresponde a mi forma de ser", afirma la actriz. "En un momento pensé que podría guardar silencio y no compartir mis miedos y creencias como ciudadana, pero cuanto más aprendía, cuanto más trataba de entender y analizar lo que estaba sucediendo en política, menos podía mantener la calma", mantiene.