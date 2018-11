1

DOS MILAGROS, VIRGENCITA. La discreta virgen de la Rinconera tiene estos días trabajo. Sola, ahí, digna en su impoluta vitrina, tenaz ante sana liberación de las costumbres que pululan por el Madrid de los Austrias, la Dolorosa aún puede echarnos una mano. Si no le desconcentra el incómodo ruido de la bajante, sus plegarias podrían escucharse lo suficientemente alto como para evitar dos catástrofes. Una es técnica. La otra, moral, metafísica: clama al cielo, para que nos entienda. Vamos a necesitar dos milagros. El primero, no sucumbir ante el arreglo de Madrid Central, virgencita. Rezamos para que no nos desespere la impaciencia del atasco ni nos desvíen de la senda los radares. El otro, que ahí, enfrente de donde usted se encuentra, en ese vértice entre la plaza de Ramales y la calle de Vergara, no trasladen a la momia de Franco y acabe armando un terremoto en La Almudena. Usted que ha sido testigo de tanto escarnio, apiádese. Usted que se conserva ahí, tan lozana tras el brillo desconcertante del cristal, perfumada de flores, con el entrecejo sufriente y su manto bordado, guárdenos en sus oraciones. Le quitamos la cañería, le acicalamos los lamparones de la fachada. Por la dignidad colectiva de sus hijos, ruegue por nosotros.