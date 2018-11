El dardo de Mel B a Victoria y David Beckham en su disfraz de Halloween

Una de las cinco Spice Girls, Melania Brown, más conocida como Mel B o Scary Spice, y su novio, Gary Madatyan, se han disfrazado este Halloween de Victoria Beckham y su marido, el exfutbolista David Beckham, en la fiesta que ha organizado la modelo Heidi Klum en Nueva York. El disfraz de Mel B y su pareja lo completaban dos carteles. En el que sostenía la ex spice girl se podía leer: "No, no voy a ir de gira", una frase que niega los posibles conciertos de reencuentro que está pendiente de confirmar la banda británica. Sin embargo, en el otro cartel, el que llevaba Madatyan, estaba escrito: "Por favor, por favor, por favor. Hazlo por los fans de las Spice Girls".

El pasado febrero, las Spice Girls anunciaron que volverían a trabajar juntas. Fue Victoria Beckham la primera que publicó una imagen que corroboraba que se habían reunido. Unas horas después, las artistas publicaron un comunicado oficial en el que anunciaban que volverían a trabajar juntas: "Es el momento adecuado para explorar nuevas e increíbles oportunidades que una vez más abarcarán nuestra esencia original, al tiempo que reforzarán nuestro mensaje de empoderamiento femenino para las generaciones futuras", se podía leer en él.

Desde entonces, sin embargo, no se ha concretado ninguna vuelta a los escenarios. El único anuncio fue sobre un proyecto cinematográfico. El pasado marzo trascendió que las cinco componentes del famoso grupo británico prestarían su imagen y su voz a los personajes de un filme de superheroínas que buscan transmitir la idea del "poder de las chicas".

Las Spice Girl al completo: Mel C, Victoria Beckham, Emma Bunton, Geri Halliwell y Mel B. INSTAGRAM

El mensaje que ha querido enviar Mel B este jueves llega después de que ella misma confirmase a finales de julio el regreso en los próximos meses de las Spice Girls. Lo hizo en un programa de televisión británico: "Nos volvemos a reunir. Por supuesto que volvemos. Voy a ver a Geri dentro de un rato. Somos hermanas y, al fin y al cabo, por lo que pasamos fue algo increíble", afirmó entonces la cantante, que también dijo que el retorno se produciría en 2018 y que el año que viene seguirían trabajando juntas.

Se desconoce el proyecto que gestan las artistas, aunque se ha hablado de muchos millones, más de 50, que repartirían —no se sabe de qué forma— entre las cinco. Medios británicos han apuntado a un especial para televisión y a un nuevo álbum recopilatorio. Lo que parecía descartado era una gira, por motivos laborales y familiares, puesto que todas ellas tienen compromisos laborales y amplias familias. Las palabras del cartel de Mel B parece que van por ahí, ya que siempre se ha hablado sobre que Victoria Beckham es la más reacia a un retorno que signifique volver a cantar en una gira de conciertos.