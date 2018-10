Mujer ataca a una familia de filipinos EPV

"Iros a casa, Nueva Zelanda es un país solo para blancos", les gritó una mujer a una familia filipina que estaba de vacaciones en Wellington, la capital del país. El grupo se había desplazado a la ciudad para visitar a Krizia Egipto, una estudiante de 18 años que lleva cuatro viviendo en Nueva Zelanda, según informó el periódico Daily Mail. El suceso tuvo lugar cuando salían de una tienda y una señora sentada en un banco comenzó a hacerles comentarios racistas. La joven, inmediatamente comenzó a grabar la escena con su teléfono móvil mientras le explicaba que sus familiares estaban de visita en la ciudad. "Estáis marginando a los blancos, como a ese hombre de ahí”, le contestó la mujer. "Tenemos visados para estar aquí", le contestó la madre de la joven. Tras el incidente Krizia Egipto publicó el vídeo en Facebook, donde afirmó que muchos de los testigos se acercaron a mostrarles su apoyo. "Una señora me abrazó y me regaló un helado", relató. "Nunca dejes que te discriminen. Defiéndete y no tengas miedo. Independientemente de tu origen y tu color, el racismo está mal", concluyó.