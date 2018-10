Una ‘supernanny’ afroamericana para el bebé de Enrique y Meghan Markle

Enrique de Inglaterra y Meghan Markle ya tienen niñera para su futuro bebé, que se espera que nazca para la primavera de 2019. Según desvelan algunos medios británicos como The Daily Mail, los duques de Sussex van a seguir los pasos de sus grandes amigos, la pareja Clooney, y van a contratar a la misma mujer que se encarga de la educación de los mellizos del actor y la abogada. Su nombre es Connie Simpson, conocida en Estados Unidos como la niñera de Hollywood. El cantante Justin Timberlake y la actriz Jessica Biel, o los intérpretes Jessica Alba o Matt Damon también figuran entre las celebridades que le han encomendado la educación de sus hijos.

Nacida en Mobile, Alabama, Simpson se presenta en sus redes sociales como Nanny Connie, acumula más de 30.000 seguidores en Instagram y asegura que ha ayudado a criar a más de 250 bebés durante más de 30 años de carrera. El pasado mes de abril publicó el libro El método de Nanny Connie: los secretos para dominar los primeros cuatro meses de la paternidad, donde habla de la lactancia, el estrés materno, así como la hora del baño y de acostar al bebé. Unos consejos que ofrece también en diferentes conferencias y charlas, así como en vídeos cortos que comparte en sus redes y que acumulan miles de reproducciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Alba (@jessicaalba) el 5 Mar, 2018 a las 12:57 PST

“Me gustaría presentaros a una persona muy especial. La dulce Nanny Connie llegó a mi vida hace casi 10 años y me mostró cómo llevar las riendas como madre primeriza. […] Casi 10 años después, ella ha vuelto a nuestra vida con nuestro hijo Hayes. Estoy muy agradecida a Connie, quien ha estado ahí para mí y ahora comparte todo su conocimiento con vosotros en su nuevo libro”, escribió la actriz Jessica Alba, madre de tres hijas, el pasado marzo en su Instagram, sobre Nanny Connie.

Según revela Daily Star, Simpson actuará como una coach familiar y ayudará en la crianza y educación del bebé real junto con la madre de Meghan, Doria Ragland, quien parece que próximamente se trasladará junto a su hija y su yerno para ayudarles con el bebé. Aunque Nanny Connie no confirmó ni desmintió la información, sí contó al diario británico cómo guiaría a los recién casados hacia la felicidad de la paternidad. “El bebé no será consciente al principio de quiénes son sus padres o su lugar en la línea de sucesión al trono. Solo sabrá que ella [Markle] será quien le suministre leche y le dé consuelo”, dijo la niñera.

“Le diría todo lo que puede disfrutar del momento de ser madre, de las transformaciones de su cuerpo y de las diferentes etapas de la vida del bebé. También le aconsejaría que no se sintiera abrumada por los consejos de la gente. Puede recibir información de personas como su cuñada [Kate Middleton], pero que no intente aplicar todo a su vida porque no funciona así”, añadió sobre los futuros consejos que podría dar a la esposa de Enrique de Inglaterra.

El pasado lunes, Enrique y Meghan anunciaron que estaban esperando su primer hijo. El bebé será el octavo bisnieto de la reina Isabel II de Inglaterra y el séptimo en la línea de sucesión al trono británico. Los duques se encuentran estos días de gira por Australia, aunque durante este fin de semana Meghan Markle redujo su agenda por cansancio a causa del embarazo y se conoció que se ausentará de algunos actos por el mismo motivo. La gira real, que incluye visitas en Sidney, Melbourne y Dubbo, y la inauguración de los Juegos Invictus para minusválidos y heridos de guerra, terminará el 31 de octubre en Nueva Zelanda.