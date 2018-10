El modelo que está detrás de la ruptura de Aitana y Cepeda

El pasado domingo, Luis Cepeda dio la noticia a través de las redes sociales. Su relación con Aitana Ocaña había acabado. La pareja, que se conoció dentro del concurso musical de Operación Triunfo, oficializó su relación a finales de junio con un beso durante el concierto en el estadio Santiago Bernabéu. Tras semanas de noticias que hablaban de crisis, llegó la confirmación de la ruptura. Ni Cepeda ni Aitana han dado razones a su distanciamiento pero horas más tarde hay un hombre al que se relaciona con la cantante. Se trata del modelo Xavier Serrano, de 24 años.

La cuenta de Instagram OTSalseo y la revista Semana desvelaban la identidad del tercer vértice en este supuesto triángulo amoroso. De 1,86 metros de altura, Xavier Serrano es hijo de un ingeniero de RENFE y una profesora de Música de la Universidad de Barcelona. Serrano es de L'Hospitalet de Llobrega, un pueblo muy cercano a Sant Climent de Llobregat, la localidad de donde es oriunda Aitana. Aficionado a viajar, en los últimos meses ha estado en Japón, Tailandia, Londres o en diversas escapadas a las Baleares.

En 2014 estudiaba Económicas cuando fue captado en plena calle por un cazatalentos de la agencia Sight Management, la misma que Andrés Velencoso, Mark Vanderloo, Oriol Elcacho, la influencer Jessica Goicoechea y Juan Betancourt, modelo y expareja de la también maniquí Rocío Crusset.

El modelo está también en las carteras de la agencia WME-IMG en Nueva York y de la Elite tanto en París como Milán. Xavier ha protagonizado varias campañas internacionales para marcas como Dolce & Gabanna, Armani y Givenchy. Además, ha desfilado tanto para las firmas ya señaladas como para Philip Plein, Calvin Klein y Balmain. Además cosecha gran éxito en las redes sociales, donde acumula 695.000 seguidores en Instagram y 34.200 en redes. La revista GQ le nombró Modelo del Año en 2017, lo que le confirma como uno de los nuevos y más importantes rostros del panorama.

Según adelanta Semana, la pareja se conoció el pasado mes de febrero y empezó a seguirse en redes sociales. Aitana, pese a tener 1,4 millones de seguidores, apenas sigue a 156 personas, mientras que él, con 700.000 seguidores, sigue a menos de 700 personas.

Por el momento, ninguno de los implicados ha hablado sobre el asunto. El último mensaje que ha escrito Aitana en sus redes sobre su vida personal era al respecto de su ruptura con Cepeda: " No voy a decir nada más al respecto porque se sufre aunque no se exponga ese sentimiento. Por todo, os ruego que paréis con insultos y faltas de respeto. Espero que lo entendáis, pero no voy a pronunciarme más". Serrano apenas cuelga mensajes personales en sus redes, que suele utilizar como una plataforma para dar a conocer sus trabajos.