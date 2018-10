Ahora sí: Jennifer Garner y Ben Affleck ya están divorciados

Jennifer Garner y Ben Affleck ya están divorciados. La pareja de actores firmó el acuerdo en una reunión en la casa de actriz en presencia de abogados y un juez privado, según informa el portal TMZ. Para oficializar el divorcio aún es necesario que un juez presente los documentos ante un tribunal, y esto sucederá a finales de este año.

La pareja, que se separó en junio de 2015 después de 10 años de matrimonio, acordó la custodia compartida de sus tres hijos. La noticia del divorcio llegó solo un día de que el actor terminara un tratamiento para superar su alcoholismo, que le llevó a estar internado 40 días, tiempo en que tuvo el apoyo de su ahora exesposa.

El pasado jueves 4 de octubre, el actor y director salió del centro acompañado de toda su familia. "Estoy luchando por mí y por mi familia", dice Affleck en una carta que ha compartido en redes sociales, en la que habla abiertamente sobre su enfermedad.

Los actores Ben Affleck y Jennifer Garner en la ceremonia de los Critics Choice Movie Awards, en enero de 2011 en Los Ángeles, Estados Unidos. GETTY

"Luchar contra cualquier adicción es una difícil lucha de por vida. Por eso, uno nunca está realmente en o sin tratamiento. Es un compromiso a tiempo completo", ha afirmado el oscarizado director de Argo a través de un comunicado publicado en Instagram. Affleck ha anunciado que ha "completado la estancia durante cuarenta días en un centro de tratamiento para adictos al alcohol" aunque, tal y como ha señalado, todavía permanece en observación.

"El apoyo que he recibido de mi familia, colegas y fans me deja sin palabras. Me han aportado la fuerza y el apoyo para hablar de mi enfermedad con otros", asegura Affleck quien ha querido hablar abiertamente del grave problema de las adicciones. A pesar de que Affleck se divorció de Jennifer Garner, compañera de reparto en Pearl Harbor, la actriz y sus tres hijos fueron vistos juntos tras la salida del intérprete.

El intérprete también ha mostrado su agradecimiento a aquellas personas que han compartido su experiencia con la adicción en redes sociales porque tal y como ha recordado: "Ayuda saber que no estás solo". "He tenido que recordarme a mí mismo que si tienes un problema, pedir ayuda es signo de coraje y no de debilidad o fracaso", ha confesado Affleck, que termina la publicación mostrándose esperanzado sobre el futuro.