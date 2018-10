Como decía mi abuelo: “El rugby es un deporte de bestias jugado por caballeros”. No solo te enseña a jugar en equipo o a mejorar físicamente; el rugby te enseña unos valores esenciales para la vida, el luchar hasta el final, el no dejar a nadie atrás y el trabajo constante. Todos estos son esenciales para la vida en general, ya seas un niño o un adulto. El rugby es un deporte que tendría que ser practicado por todos los niños pequeños o jóvenes para ayudarles en su desarrollo como personas, por esto me gustaría proponer a la Comunidad de Madrid que hiciese un proyecto para hacer crecer este deporte, ya que está practicado por cada vez más gente pero sigue teniendo un número bajo de jugadores en categorías inferiores.

Enrique López de Ceballos

Madrid

