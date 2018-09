Disco ICON recomendado: ‘Stay dangerous’, de YG

Stay dangerous

YG

(Def Jam Recordings)

Pues a mí el nuevo disco de este personaje me gusta mucho. Y mire que no hago más que leer críticas tibias, con la pelota que le han hecho al tipo desde que debutó. Usted, como es un listillo, ahora me dirá que el álbum es una flojera, ¿verdad? A ver, no está a la altura de Still brazy, pero cada vez que lo escucho me gusta más. Y, mire, si de algo no se le puede acusar es de flojo. Su principal problema es que se pasa de frenada en algún tema. Hasta ahora, su actualización del g-funk y del rap de la Costa Oeste funcionaba porque evitaba los tópicos homófobos y machistas y apostaba por temáticas de valor y sonidos de hoy. Aquí patina a ratos. Estamos de acuerdo. ¿Sabe por qué sucede eso? ¿El qué? Que estemos de acuerdo. Ilumíneme. Pues porque somos la misma maldita persona, así funciona esta sección. Y como vamos justos de argumentos, pues los repetimos en dos tipografías.

