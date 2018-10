10

En el transcurso de los trabajos de construcción de los pólders en los que se asienta la provincia de Flevoland, los ingenieros y demás personal técnico decidieron colocar entre tanta maquinaria una serie de obras de arte, lo que se conoce como Land Art. La que se puede ver en esta foto lleva por título 'Hovering on the edge between land and water' (obra de Antony Gormley) y está ubicada muy cerca del dique de Houtrib, en los alrededores de la ciudad de Lelystad. Un espacio reclamado por el hombre sobre la naturaleza y el mar. Flevoland representa una nueva frontera, una tierra ganada al mar.