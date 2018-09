Marcia Cross de ‘Mujeres Desesperadas’ desvela su lucha contra el cáncer

Marcia Cross, la actriz conocida por su papel de Bree Van De Kamp en Mujeres desesperadas, ha desvelado un secreto a sus más 62.000 seguidores en Instagram. Junto a una fotografía en la que muestra una expresión de tristeza y un cabello descuidado, la actriz estadounidense ha revelado que ha estado luchando contra el cáncer en los últimos meses. "Estoy tan agradecida y feliz de estar viva, pero triste de que se me haya caído todo el pelo y que mida aproximadamente 1 pulgada [dos y medio centímetros] de largo ahora", ha comentado el domingo en su cuenta. "¿Alguien más tiene pérdida de pelo debido al cáncer? Háblame. Te entiendo", ha añadido.

Rápidamente su cuenta se empezó a llenar de mensajes de apoyo, en los que le mandaban mucha fuerza y le recordaban que aún con el pelo tan corto, se veía hermosa. Entre ellos los de sus amigas y compañeras Kelly Rutherford, Haylie Duff y Lori Loughlin. Kelly Rutherford, la actriz de Gossip Girl, le escribió "te quiero", mientras Haylie y Lori dijeron "Todavía tan guapa" y "siempre impresionante". Horas después, Cross ha agradecido el cariño recibido y ha aclarado que ella se encuentra en "post cáncer". "Todo está bien ahora, Fue un viaje difícil, pero estoy sana, feliz, y más presente y agradecida que nunca", ha declarado.

Ver esta publicación en Instagram Love love love Healthy Marcia! Xoxoxo❤️❤️❤️ Una publicación compartida de reallymarcia (@reallymarcia) el 16 Sep, 2018 a las 8:46 PDT

Esta no es la primera vez que la intérprete de 56 años está cerca de esta enfermedad. En 2009 su esposo, el corredor de bolsa Tom Mahoney, también sufrió y superó un cáncer, y desde entonces la actriz se ha convertido en embajadora de la campaña Stand up to Cancer que busca recaudar dinero para la investigación de la enfermedad.