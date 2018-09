11

John Legend

Un detalle diferencia a esta imagen del resto que se pueden ver en esta galería: el cantante John Legend (Ohio, 1978) no la publicó en su cuenta de Instagram. Lo hizo su esposa, la modelo Chrissy Teigen, en 2015 a modo de protesta por las imágenes que la red social le había censurado a ella misma. De hecho, como único texto, Teigen etiquetó al perfil oficial de Instagram. ¿Funcionó? Aparentemente no, pues la red social sigue censurando los pechos femeninos. Sin embargo, la imagen del cantante sigue ahí tres años después. Los fans de la libertad de expresión no están contentos. Los de John Legend, muchísimo.

Puedes ver la publicación original aquí.