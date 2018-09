Simi y Haze, las gemelas del lujo que eclipsan a las Olsen

Sama y Haya Abu Khadra, más conocidas como Simi y Haze, son las gemelas más famosas del panorama actual y el último referente de estilo de los circuitos de moda internacionales. Desde que con 14 años aparecieran en la Semana de la Moda de París junto a su madre, Rula Khadra —propietaria de una de las tiendas de lujo más exclusivas en el mundo árabe, The Art of Living— acaparan todos los flashes y miradas.

Entonces lucían una larga melena, que hoy, a sus 25 años, han cambiado de forma radical por una más corta y con las puntas de color neón y que, según contaron a Harper's Bazaar, nunca se han teñido en casa y ni siquiera se peinan ellas mismas. No se pierden desfiles y eventos de moda y no pasan desapercibidas en ningún acto al que acuden. Llamar la atención es la seña de identidad de estas jóvenes millonarias. Tienen una estética muy cuidada que se caracteriza por ser absolutamente idénticas —resulta casi imposible saber quién es Simi y quién Haze—. Ellas mismas han sacado el mayor partido a este parecido y han querido ser solo una, hasta el punto de no permitir a ningún estilista que haga el más mínimo cambio que pueda diferenciar sus looks. Haze cuenta que, siendo pequeña, en la peluquería se equivocaron al cortarle el pelo y se lo dejaron algo más largo que a su hermana. Su reacción fue, primero, pillarse un berrinche y, después, prometerse a sí misma que ningún rasgo físico le diferenciaría de Simi. Su unión es total. No solo comparten estilo, sino también todas sus cuentas en las redes sociales, donde no existen por separado.

La moda es una de sus grandes pasiones. Como hicieron las gemelas Olsen en su día —hoy permanecen más alejadas de los focos, aunque triunfan como empresarias y diseñadoras de moda— no se pierden las distintas Semanas de la Moda que se celebran en el mundo, y en su armario no faltan Chanel, Cartier, Fendi, Tom Ford ni Stella McCartney. Adoran las combinaciones excéntricas y no pasar inadvertidas. Les encantan las lentejuelas, los colores flúor, los estampados imposibles y las gafas de sol más llamativas. “Nos vestimos y maquillamos como si el mundo fuera a terminar mañana. Si nos hace sentir felices, no hay límites”, cuenta Simi a Vogue. Haze añade que ambas se han guiado siempre por “llevar todo al límite”. Esta mentalidad rompe con el tópico de mujer árabe, aunque ellas dicen sentirse ciudadanas del mundo. Tienen orígenes palestinos —nacieron en Arabia Saudí en 1993— y estudiaron en Emiratos Árabes Unidos y en Los Ángeles, donde cursaron arte y cine en la University of Southern California. Su vida transcurre entre Londres, París, Nueva York, Los Ángeles y Dubái, donde viajan con asiduidad en su avión privado.

La vida de excesos y lujo de la que dejan constancia en Instagram —donde acumulan más de 800.000 seguidores— con helicópteros, aviones privados, viajes constantes y playas paradisíacas, la combinan con su trabajo de DJ en algunas de las fiestas más exclusivas. Pinchan en inauguraciones de hoteles en Londres, festivales como Coachella o Cannes, fiestas de firmas de moda y eventos organizados por revistas de tendencias, donde se encuentran con algunas de sus mejores amigas, como las hermanas Bella y Gigi Hadid, Kylie Jenner, Kourtney Kardashian o Selena Gomez.

De todos estos actos públicos son testigos sus redes sociales, pero si otro aspecto las caracteriza es que nunca dan ningún detalle de su vida más privada, que la guardan para sí mismas con el máximo recelo.