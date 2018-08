CARTAS A LA DIRECTORA

Judes es una pedanía perteneciente al Ayuntamiento de Arcos de Jalón, en Soria. Consta de 12 personas empadronadas, 30 habitantes durante el año y 700 veraneantes.

Desde hace unos años la antena de telecomunicaciones ha quedado obsoleta. No suministra Internet y constantemente se avería. Tras meses sin funcionar vuelve a dar servicio, aunque diariamente se interrumpe durante horas. La compañía propietaria no quiere cambiar la antena por el coste que conlleva. Nadie da una solución. Administraciones públicas y empresas de telecomunicación no quieren invertir en dar un servicio digno y básico a una zona rural cada vez más olvidada y desasistida. Pero lo más dramático de todo ello es la incomunicación que sufren los habitantes de esta zona, la mayoría gente mayor. El no poder llamar en caso de emergencia, sumado a que el centro hospitalario más cercano está a más de una hora de distancia, hace que el ser atendido con rapidez en caso de gravedad sea imposible.

Esperamos conseguir pronto una solución y no tener que lamentar una desgracia si la situación continúa así.— Roberto Aguilar Quesada. Judes (Soria).

