Reuters. Vídeo: Rafa Gassó

"Este tipo de declaraciones que mezclan menores, homosexualidad y psiquiatría son muy peligrosas porque causan mucho daño en la comunidad LGTBI y en las familias", ha asegurado a EL PAÍS Óscar Escolano, portavoz y secretario de la Comunidad de Cristianos Homosexuales de Madrid, sobre la recomendación del papa Francisco de recurrir a la psiquiatría cuando los padres crean que sus hijos menores son homosexuales. El Vaticano matizó ayer mismo en un comunicado las palabras que el pontífice pronunció horas antes en la rueda de prensa concedida en el vuelo de vuelta a Roma de su viaje a Irlanda, pero para el movimiento LGTBI no ha sido suficiente. "El comunicado decía que el Papa se refería a ayuda terapéutica o psicológica pero eso no aclara sus palabras, porque dada la trayectoria de la Iglesia se puede interpretar como una ayuda para curar la homosexualidad como si fuera una enfermedad”, asegura Escolano. Esta asociación cree que la ambigüedad mostrada por el papa Francisco no ayuda y que sólo crea alarma social y discriminación.

Para el portavoz de CRISMHOM, el Papa se encuentra ante un gran desafío "que pasa por la inclusión plena de la comunidad LGTBI en la Iglesia y por otro lado tiene que lidiar con los sectores ultraconservadores que son mayoritarios pero una Iglesia más aperturista pasa por un Papa mucho más valiente".