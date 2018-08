Kim Kardashian se ‘implanta’ un collar en la piel y causa polémica en las redes sociales

Kim Kardashian ha causado revuelo en las redes sociales este lunes al publicar en su cuenta de Twitter y en Instagram Stories varios vídeos en los que aparece con un collar aparentemente implantado. "Mi collar brilla como el latido de mi corazón. Se mueve al ritmo de mi corazón", dice Kardashian en uno de los vídeos. El accesorio, que parece ser una extensión de su piel, es de uso temporal y forma parte del proyecto A. Human.

Algunos usuarios de estas redes sociales han mostrado su repulsión al collar. "Me han entrado náuseas", "me da miedo" o "cualquier cosa para llamar su atención" son algunos de los comentarios que han dejado en una publicación de un vídeo en Instagram. Sin embargo, a otros internautas les ha encantado la idea. "¡Oh, es asqueroso, me encanta!", afirma uno de ellos.

Detrás del proyecto A. Human está Simon Huck, un amigo de la celebrity. Huck se imagina un futuro en el que las personas podrán diseñar su propio cuerpo. Por ejemplo, podrán implantarse tacones en forma de caracol en sus pies o hacer que les crezcan cristales alrededor del cuello. "A. Human habla sobre la libertad de explorar este mundo y vivir en este mundo de la forma en la que queramos", explica Huck en la revista Vogue.

En algunas de sus creaciones, Huck se ha asociado con el director creativo Nicola Formichetti, que ha explicado al mismo medio que "la moda es más que la ropa que usas": "También son las decisiones que tomas sobre tu cuerpo y cómo te representas". Formichetti se plantea dónde están los límites de la moda y busca inspiración en dibujos de ciencia ficción y de criaturas que no son humanas, como los alienígenas y los robots.

No es la primera vez que un famoso prueba estos curiosos implantes. La modelo Chrissy Teigen se ha implantado una especie de alas con plumas en su escote; Tan France, uno de los presentadores de Queer Eye, un collar con cristales en el cuello y la modelo Andrea Pejic, unos cuernos turquesa sobre los hombros.