Force Blue, por su eslora alternaron, entre otros, los Aznar y Fernando Alonso

¿Quién era su dueño? Flavio Briatore, ex director deportivo de la escudería Renault.

¿Cuál es la historia del yate? Construido en los astilleros Royal Denship de Dinamarca en 2002, el de Briatore fue uno de los barcos más célebres de la década de los 2000. En sus 62,33 metros de eslora alternaron los Aznar o Fernando Alonso y el millonario celebró su luna de miel con la modelo Elisabetta Gregoraci. Contaba con espacio para 12 pasajeros, sala de cine, peluquería, gimnasios o sauna... Sin embargo, su dominio sobre los mares no duró demasiado y en 2010 el fisco italiano se lo requisó con su mujer y su hijo de meses a bordo. Este mismo año un tribunal le han condenado a año y medio de prisión por evasión fiscal con el barco: según la justicia de italiana el magnate decía no ser el propietario del yate y fingía alquilárselo a una empresa de las islas caimán para evitar impuestos.