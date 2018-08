20

33 días después de su elección Juan Pablo I aparecía muerto al amanecer del 29 de septiembre de 1978. Según las fuentes oficiales murió de un infarto de miocardio y fue encontrado por su secretario privado John Magge (al menos sobre lo segundo, el Vaticano no dijo la verdad, fue una monja quien encontró el cadáver). El anuncio de la Santa Sede de que no se le practicaría una autopsia y las contradicciones en la versión oficial abrían la puerta a todo tipo de teorías, incluyendo, como no podía ser de otra manera, la del asesinato. El cuerpo fue colocado el 30 de septiembre en la sala Clementina del palacio Apostólico, donde más de 100.000 personas le rindieron homenaje tras pasar horas haciendo cola.