3

Stedman Graham (Nueva Jersey, EE UU, 1951)

¿Quién es? Este altísimo educador, escritor, hombre de negocios y orador estadounidense (mide 2,01 metros), lleva junto a la poderosa periodista Oprah Winfrey (Mississippi, EE UU, 1954) desde que se conocieron en 1986. Nunca se han casado -aunque estuvieron prometidos en 1992-, para no estropearlo. Al menos, eso explicó la presentadora en una entrevista a 'Vogue' en 2017: “Nadie me cree, pero es la pura verdad. La única vez que hablamos del tema fue cuando le pregunté a Stedman: '¿Qué habría pasado si nos hubiéramos casado?' Y su respuesta fue que ya no estaríamos juntos”. Tampoco tienen hijos juntos. ¿Qué ha hecho? De todo. Aunque solo lo conozcamos como Mr. Oprah, Graham estudió Trabajo Social y se especializó en activismo racial. Ha trabajado como relaciones públicas para personalidades como la activista Winnie Mandela o la fallecida escritora Maya Angelou. También fundó el Leadership Institute of Chicago y Athletes Against Drugs, una asociación sin ánimo de lucro para fomentar el deporte y la vida sana entre los jóvenes estadounidenses. Incluso tiene once libros publicados de negocios y márketing, algunos incluidos entre los 'best seller' del 'New York Times'. ¿Algún escándalo? Ninguno. Como dato curioso, estuvo casado antes de conocer a Oprah, tiene un hijo y es incluso abuelo.