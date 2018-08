3

En África oriental, como en muchas otras partes del mundo, los estereotipos de género perjudican tanto a los hombres y a los chicos como a las mujeres y a las chicas. Sin embargo, cuanto más participan los hombres en los trabajos tradicionalmente 'femeninos', y viceversa, más insignificantes se vuelven las ideas preconcebidas. Mustafa Kabanda es peluquero en Mpigi (Uganda). Cuenta así su historia: "Empecé a trabajar en la peluquería de mi madre cuando era niño. Ella me pedía que lavase el pelo a sus clientas. A mí me molestaba hacerlo, porque cuando mis amigos me veían lavar el pelo a las mujeres me decían que me iba a volver tonto, que el trabajo que hacía era de chicas. Actualmente esta es mi profesión, y a mi salón vienen mujeres de todas partes. Me gusta mi trabajo".