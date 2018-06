9

El temido cambio de rueda. Muchos conductores con experiencia no pasarían esta prueba. Pero Maria al Faraj no se amilana. Es un obstáculo menor frente al de depender para siempre de un familiar (no todas las familias pueden pagar un chófer) que le lleve al trabajo, al médico, a la peluquería o simplemente a merendar con una amiga. Muchos hombres saudíes también padecen las consecuencias al convertirse en conductores de las mujeres de la familia tras su jornada laboral.