Mariah Carey

Tras convertirse en la cantante más exitosa de la década de los noventa y acumular en esos años la impactante cantidad de 14 números uno en la lista de ventas estadounidense, el nuevo siglo no sentó bien a Carey (Nueva York, 1970). Sus apariciones erráticas en programas de radio y televisión preocuparon a sus admiradores. Durante dos semanas en el verano del año 2001, fue hospitalizada por cansancio extremo y problemas físicos y emocionales. Apenas dos meses después, su primera película, ‘Glitter’, se convirtió no solo en un fracaso de crítica y público, sino en un chiste, un patinazo de los que hacen historia en Hollywood. Su banda sonora corrió mejor suerte, pero sus ventas palidecieron en comparación son las que había manejado anteriormente en su carrera. Su siguiente disco, ‘Charmbracelet’, tampoco tuvo buenas ventas ni se llevó buenas críticas. Pero todo cambió en 2005. El álbum ‘The emancipación of Mimi’ y especialmente su sencillo ‘We belong together’ la llevaron de nuevo a la cumbre de las listas de ventas. Mariah dejaba de ser un chiste y se convertía, de nuevo, en una de las mujeres más poderosas de las industria musical. Su carrera ha seguido sufriendo altibajos, pero se mantiene desde entonces como una de las personalidades más atrayentes de Internet, su clásico ‘All I want for Christmas is you’ vuelve a las radios cada Navidad y lleva tres años triunfando con su gira ‘The #1s tour’, primero en Las Vegas y después por Asia y Australia, en la que canta todos sus 18 números uno en Estados Unidos en orden cronológico.