9

Pero para Gu, el momento revelación, el total, le llegó con una postal: “Estaba haciendo cajas en casa para una mudanza, y en esas encontré una postal que alguien me había escrito hacía 20 años”. Y añade algo que le ocurre a menudo, el cambio de perspectiva respecto a sí misma: “Antes pensaba que estaba fatal y ahora me veo y me veo genial”. Asegura que hay una primera etapa en la que una piensa "¡arrrrggghhhh!". Luego se pasa. "Llegas a un punto de confianza contigo misma que nunca habías tenido, de seguridad, en el que eres capaz de trivializar los cambios que sufre tu cuerpo y adaptarte a ellos".