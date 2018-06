2

Mundial 78 (1977-1978): con Adolfo Suárez y Videla en el palco

'Un Mundial 78, que sale bastante pocho'. Así se titulaba la primera versión de este cómic, publicada en la colección Olé. Por primera vez, nuestros héroes interactúan con la actualidad, acudiendo a Argentina para ocuparse de la seguridad del Mundial, amenazada por un tal Mondonguillo I, presidente de la República Africana de Mondongo, a quien la FIFA le ha hecho un feo muy gordo al no concederle la organización del campeonato del mundo. Mortadelo y Filemón, a quienes acompañan una vez más Bacterio y sus inventos malditos, se hacen pasar por jugadores de la Selección Española para no levantar sospechas. El que sí sale sin ningún disfraz es aún preconstitucional presidente Adolfo Suárez, que acude sonriente a la final acompañado de Videla, el dictador argentino, para ver jugar a España contra Alemania. La realidad fue que la final la jugaron Argentina y Holanda (ganaron los primeros) y los nuestros quedaron apeados en la fase de grupos (cuando el famoso gol de Cardeñosa). Ibáñez, que además no tiene ni idea de fútbol, dibujó el tebeo meses antes de que empezara el torneo. Aun así, el éxito de esta historieta hizo que estos dos cafres no se perdieran a partir de entonces ningún acontecimiento deportivo de importancia planetaria, ya sea mundial o juego olímpico.