Hombres orgullosos de su perilla

Ahí está, en todas nuestras fotos de finales de los noventa y principios de los 2.000. Pero hoy la perilla es casi un elemento tragicómico en el rostro de un hombre o una señal, en series y películas, de que alguien no es fiable. De los Backstreet Boys a Brad Pitt, de Justin Timberlake a Johhny Depp, de Ice Cube a Kurt Cobain, todo aquel famoso que algún día de la década de los noventa fue un símbolo de estilo llevó una perilla. Sin embargo hoy, cuando ya la barba 'hipster' empieza a resultarnos cansina y atrevida, la perilla es directamente digna de un carnaval. "A la perilla le sucede como a las barbas demasiado perfiladas: resulta exagerada, y solo favorece si se tiene un óvalo facial bien proporcionado y con la mandíbula en su sitio", opina Carlos Primo, profesor de Historia de la Moda en la escuela. "Hoy la barbería busca una cierta naturalidad, y ese resultado se logra mejor con una barba moderadamente salvaje o con un afeitado completo". Publicaciones como Business Insider apoyan esta teoría. “Si no eres Idris Elba o Brad Pitt, ni lo intentes”, declaró su estilista Jessica Cadmus. Muchos elementos de los noventa están volviendo con fuerza en lo que es un ciclo natural de las tendencias, pero la perilla todavía no se atrevido a asomar la patita. ¿Sucederá? En la imagen, Luis Tosar en 'Celda 211'.