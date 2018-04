3

Madres y padres obstinados en dar de comer hígado a sus hijos

Camuflado bajo capas de pan rallado, encebollado, bañado en salsa... Daba igual cómo intentarán disfrazarlo, al final el hígado acababa mareado en el plato, los niños diciendo que no querían más y las madres y los padres enumerando las mil y una propiedades nutricionales que tenía este alimento. Pero, ¿cómo hemos pasado de esa obsesión por una de las vísceras más importantes del cuerpo a casi no encontrarla en supermercados? "Antes no había tanto conocimiento como ahora sobre las carnes rojas, pero lo cierto es que no son tan saludables. Hoy sabemos que el hierro se encuentra en otros alimentos más recomendables, como pescados, frutos secos, cereales integrales, legumbres, verduras de hoja verde...", explica la nutricionista Judit López. "No es muy recomendable comer hígado. La vísceras, en general, como máximo una vez a la semana. Pero si no las tomas mejor", coincide Álvaro Sánchez, especialista en nutrición de Medicadiet. En la imagen, Teo Planell y Toni Gómez sentados a la mesa en la película ‘Zipi y Zape y la isla del capitán’ (2016).