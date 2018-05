CARTAS AL DIRECTOR

Vivo en Alemania. A mediados de abril se emitió un reportaje sobre Puigdemont en las noticias de la televisión pública ZDF en el que se habló de “políticos en el exilio”. Me pareció inaceptable que una televisión como esta hubiera comprado el argumentario independentista, aumentando así, si cabe, la desinformación sobre el tema en este país. Por ello escribí una carta a la Redacción en la que explicaba que nadie se ha ido al exilio en España; Puigdemont y sus consejeros han huido de la justicia. Me ha sorprendido tanto la rapidez como el contenido de la respuesta. En ella se justifica el uso de la palabra “exilio” por la necesidad de resumir mucha información en pocos segundos, y se reconoce que dicha terminología puede dar lugar a equívocos y, por ello, me comunican que se ha pedido a los redactores que sean más cuidadosos. Esta anécdota deja dos mensajes: en primer lugar, hay una tremenda desinformación en Alemania —y seguramente también en otros países— sobre lo que pasa en Cataluña; parece que la batalla del relato la han ganado los independentistas. En segundo lugar, queda claro que existe otro modelo de televisión pública diferente del español.— Paloma López. Fráncfort (Alemania).

