Las cinco noticias clave del 29 de mayo

Bruselas propone una subida del 5% en los fondos de cohesión para España. España sale bien parada del temido recorte de estos fondos, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El nuevo método de cálculo perjudica a los países del Este y beneficia al sur de Europa, como Italia y Grecia, que salen también muy favorecidas.

Muere María Dolores Pradera a los 93 años. La cantante y actriz falleció ayer en Madrid, su ciudad natal. Con una trayectoria profesional de más de siete décadas, alcanzó una gran celebridad como difusora de la canción española y de la música de Latinoamérica, como fados, coplas, rancheras, baladas y boleros. Se hizo celebérrima por la elegante interpretación con su voz grave de canciones como Amarraditos, Pa' todo el año, Procuro olvidarte o, sobre todo, La flor de la canela.

El Supremo rechazará la entrega de Puigdemont si no es por rebelión o sedición. El alto tribunal prepara para junio la suspensión de una decena de separatistas que ocupan cargos públicos y que no podrán votar ni delegar el sufragio. Los jueces alemanes insistieron por segunda vez la semana pasada en que no ven el delito de alta traición (equivalente al de rebelión) ni el de graves desórdenes públicos (sedición) por los que España reclama a Puigdemont.