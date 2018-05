CARTAS AL DIRECTOR

Me preguntaba si había relación entre los fallos de tribunales de Suiza, Bélgica y Alemania y la falta de credibilidad de nuestros gestores públicos. La sentencia contra el PP por Gürtel me ha contestado que sí. Tenemos posición económica, sistema bien estructurado, pero nos falta que quienes están interpretando esta obra sean actores serios. La Marca España está muy deteriorada. Para reforzarla hace falta que dimitan los que han sido señalados. No es golpismo tratar de articular una mayoría parlamentaria, porque es lo que exige nuestra Constitución, y, menos aún, si de lo que se trata es de anticipar las elecciones. Está vez, quien ha robado decisiones no se equivoca por anticiparse y por ofrecer una salida, constitucional, legítima y democrática.— Dionisio Rodríguez Castro. Villaviciosa de Odón (Madrid).

Ante la bochornosa situación en la que ha quedado el PP tras la sentencia del caso Gürtel, Pedro Sánchez ha presentado una moción de censura al Gobierno. Probablemente, aunque a muchos les podría parecer poco afortunada la decisión de Sánchez en un momento en que se acaban de aprobar los Presupuestos y con la delicada situación en Cataluña, no se entendería una falta de acción por parte de la oposición. Sabemos que no han sido casos de corrupción aislados, como nos han intentado vender. Resulta curioso que el PP, que se presentó como el partido que limpiaría España de corrupción, dos decenios después necesite una limpieza a fondo para erradicar la corrupción sistémica que ha quedado demostrada no solo en el Gobierno, sino en varios Ayuntamientos y comunidades autónomas.— José Solano Martínez. Cartagena (Murcia).

