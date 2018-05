CARTAS AL DIRECTOR

En España, los índices de confianza en la justicia son los más bajos de la UE. Los casos de corrupción se eternizan, también los divorcios, violencia de género, derechos laborales. La ciudadanía exige justicia rápida y eficaz. En los países donde hay más confianza en la justicia, la ratio de jueces por habitante triplica la nuestra. No comprendo cómo los políticos no reaccionan ante lo que constituye un pilar fundamental del Estado de derecho. En España hay cientos de personas dedicadas a estudiar oposiciones para jueces o fiscales. Sin embargo, se han convocado las mismas plazas entre 2013 y 2018 que antes en un año. No puede haber excusa para no abrir plazas que cubran estos déficits.— Ricard Rafecas. Barcelona.

