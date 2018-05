2

‘'Fue alrededor de las seis de la tarde, un lunes de enero de 2017. Él me llamó para vernos cerca de mi casa. Hablamos un poco, todo era normal. Al rato, me pidió que tuvieramos sexo y me negué. Entonces me pateó brutalmente la cabeza y luego me golpeó con el costado de un machete. Perdí el conocimiento. Mi último recuerdo fue cuando me estaba violando", cuenta Gloria.

Un miembro de la familia rescató a Gloria junto a la carretera cerca de su casa al día siguiente. La llevaron al centro de salud más cercano, donde no pudieron atenderla de sus heridas. Finalmente, fue trasladada al hospital del distrito con un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico severo y lesiones en la parte genital.