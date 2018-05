CARTAS AL DIRECTOR

Los políticos no dejan de sorprender. ¿Qué piensa Rajoy con ese término inventado de raíz castellana y sufijo vasco? ¿En Otegui, quizá? ¿Va contra los vascos, contra los aprovechados, contra ETA, contra el rival político, contra el cocinero Berasategui? ¿Contra quién, pues? Y es que con tal de intentar aniquilar a quien crees que te hace sombra política se es capaz de inestabilizar otras áreas ahora más o menos tranquilas y crear malabarismos lingüísticos como ese, que no aportan nada. Y el estupor es aún mayor cuando el secretario del PSOE repite la misma palabra como si el hallazgo fuera de excelencia. Pues les doy ideas: Cifuentesjoy, Riverademont, Sanchezkullu. Algo positivo: al menos el neologismo no estaba en inglés por una vez.— Javier Crespo. Valencia.

