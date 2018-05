El podcast para lograr el éxito profesional

El formato podcast tiene dos características que lo hacen peculiar y especialmente atractivo: su flexibilidad –narrativa, temporal, formal– y su hiperespecialización –casi cualquier asunto es susceptible de ser contado a través de ese formato. El podcast tiene una enorme capacidad divulgativa y de creación de comunidad, dos características que pueden hacerlo fácilmente compartible.

En una sociedad como la actual absolutamente proclive a la consecución del éxito, Víctor Martín (fundador de la startup Wileve –la primera plataforma de formación online sobre Social Media Marketing– y autor del libro Desata tu éxito en la editorial Alienta) se ha convertido en uno de los podcasters más relevantes en el mundo del marketing online con su podcast The Success Academy: “El proyecto nace con la filosofía de acercar el concepto de éxito a un nivel más terrenal. Tenemos la percepción errónea de que las personas de éxito son muy distintas al resto de personas y no es realmente así. Estas personas simplemente han desarrollado una mentalidad y unos hábitos que junto a una metodología de trabajo, les ha permitido conseguir sus objetivos. Con The Success Academy trato de detectar cuáles son los patrones que tienen esas personas de éxito con tal de mostrárselos al resto del mundo”, explica Martín.

El año 2014 fue revelador en el mundo del podcast con la irrupción en Estados Unidos del fenómeno periodístico Serial. Ese mismo año, Víctor asistía en Estados Unidos a Social Media Marketing World, una de las mayores conferencias sobre social media y marketing digital del mundo: “Aquel año solo se hablaba de los beneficios del podcasting, del gran impacto que estaba teniendo en la sociedad norteamericana y el crecimiento brutal que se esperaba de este medio. De forma que decidí apostar por este mismo formato en España y crear el tipo de contenido que a mí me hubiera gustado encontrar por aquel entonces”. En 2014 creó el podcast y lanzó su primer episodio. Actualmente, cada episodio acumula entre 25.000 y 50.000 descargas (dependiendo del invitado y la temática tratada), y son cada día más las personas que lo escuchan: “Ya hemos superado los dos millones de impactos y la relación con la comunidad es increíble: solo el podcast te permite crear una relación cercana, fiel y duradera con tus oyentes”.

Víctor Martín hablando.

Buena parte de los oyentes del podcast de Víctor son emprendedores que comienzan a crear a sus empresas y buscan asesoramiento profesional pero también personal. Con el paso de los años, The Succes Academy ha cambiado de un modo muy natural su objetivo: “Realmente mi podcast empezó siendo una mezcla de marketing, negocios y emprendimiento, pero ha evolucionado hacia el emprendimiento y desarrollo personal. Son temáticas muy populares que interesan porque tienen un impacto directo en nuestra vida personas y/o profesional. ¿Quién no quiere ser mejor profesional y persona?”. Ciertamente, el audio en general y el podcast en particular son buenos recursos para combatir soledades. La escucha íntima, la sensación de formar parte de una comunidad, el enganche a determinadas dinámicas que el propio podcast genera, la fidelización, son muy atractivas: “Creo que son muchos factores los que se han juntado para el éxito del podcast, pero probablemente, el tono divulgativo, sin tecnicismos y de una forma muy cercana, han hecho que el podcast sea un éxito. Por otro lado, siempre me pongo en la piel del oyente y hago las preguntas que sé que mucha gente le haría a los entrevistados que traigo al programa. Intento exprimir cada gota de sabiduría accionable de todo aquel que pasa por el podcast”.