Elsa Pataky, sorprendida de que su matrimonio todavía funcione

Se presentan ante el mundo como una familia modelo: guapos, felices y residentes en una zona paradisíaca de Australia. Pero no todo es como parece. Elsa Pataky en su última entrevista con Vogue Australia asegura que ella es la primera sorprendida de que su relación con Chris Hemswourth siga adelante.

“Hemos hecho todo muy deprisa.Tanto que sigo sin saber cómo es posible que hayamos sobrevivido como pareja”, afirma. “Por ejemplo, cuando nos casamos solo tardamos un año en tener a nuestro primer hijo. Algo que pone mucha presión sobre el matrimonio pero a nosotros nos funcionó porque hay mucho amor entre nosotros. Y eso que tenemos personalidades muy fuertes, Pero hacemos todo lo necesario para que funcione”. Sin embargo, en las últimas semanas alguna ausencia de la actriz en las alfombras rojas han dado pie a hablar de que no todo es felicidad entre ellos. Una de ellas se produjo en los Globos de Oro.

Elsa Pataky, sin embargo, mantiene esa imagen de matrimonio perfecto y sostiene que ha influido en su relación que cuando se conocieron Chris no era la estrella de cine que es ahora. “Al principio todo fue maravilloso. Cuando nos presentaron Chris no era nada famoso, así que he estado a su lado experimentando desde el inicio su crecimiento profesional y todos los cambios que han llegado con su éxito”, afirma. “Y eso es bueno porque significa que hemos crecido juntos. Cuesta mucho asumir todo lo que te pasa cuando pasas de ser anónimo a ser una estrella como Chris. Hay que adaptarse a todas las nuevas situaciones que vienen con ese éxito”.

Elsa Pataky y Chris Hemswourth con sus hijos.

Pero concluye: “Todos los matrimonios tienen sus pequeñas crisis, por esto trabajamos constantemente para que el nuestro funcione y podamos estar siempre juntos. Los padres de Chris lo han conseguido y es algo maravilloso”.

Pataky en estos años de matrimonio y maternidad se ha apartado bastante de su carrera como actriz limitándose casi a ser imagen de firmas pero ahora acaba de arrancar el rodaje de Tidelands, una serie original australiana de Netflix escrita por Stephen M. Irwin y dirigida por Toa Fraser, que se rueda en el sudoeste de Queensland y contará inicialmente con una temporada compuesta por 10 entregas.

El actor también ha hablado de su matrimonio y los obstáculos a los que se han enfrentado: “Mi esposa y yo nos enamoramos, tuvimos hijos, y no nos vimos durante varios años, pero nos volvimos a enamorar”. Y añade: “En términos laborales, ella ha tenido que renunciar a más cosas que yo. A ella le gustaría que estuviera más tiempo en casa y yo también quiero, pero ahora estoy en un momento muy crucial de mi carrera”, ha reconocido el actor, que se mudó con toda su familia de Los Ángeles a su tierra natal para desconectar del sofocante ambiente de Hollywood. “Dejas de ser persona. Te quedas vacío porque vives en el mundo de las apariencias, dentro y fuera de la pantalla”, ha relatado.

