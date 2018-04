Resumen del 27 de abril

Cifuentes renuncia a la presidencia del PP de la Comunidad de Madrid. La expresidenta de la Comunidad de Madrid le ha enviado una carta a Cospedal para anunciarle su decisión. Cifuentes mantendrá el acta de diputada regional.

Un nuevo impuesto a empresas como Amazon, Apple y Google ayudará a financiar la subida de las pensiones. Montoro avanza que propondrá en el ámbito del Pacto de Toledo crear el gravamen sobre las ventas de los gigantes tecnológicos

El Gobierno revisará la tipificación de las agresiones sexuales. El ministro de Justicia ha pedido a la Comisión General de Codificación, órgano superior colegiado de asesoramiento del Ministerio de Justicia, que estudie si la tipificación de los delitos contenidos en el Código Penal sobre agresiones sexuales precisa una actualización

Roce entre Alemania y. España por la condecoración a los policías que detuvieron a Puigdemont. El Ejecutivo de Schleswig-Holstein asegura haber rechazado una petición de la Policía Nacional para imponerles medallas, mientras Interior niega haberlo solicitado.

Iniesta: “Es mi última temporada en el Barcelona, ya no podría dar lo mejor de mí”. El capitán admite que no podría mantener la exigencia física y mental de jugar en el Camp Nou, pero no desvela su próximo destino