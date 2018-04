Alfred de OT, sobre el libro que regaló a Amaia: “Somos libres de regalar el contenido que sea (...) y no habla de independentismo”

Amaia y Alfred durante el Photocall de la pre-fiesta de Eurovisión. En vídeo, el mensaje subido a Twitter por los dos artistas. GDG ©GTRESONLINE / VÍDEO: TWITTER

Alfred y Amaia, representantes de España en el próximo certamen de Eurovisión, han intentado atajar la "triste polémica" que se ha generado por haber regalado por Sant Jordi el libro España de mierda, de Albert Pla. El cantante catalán ha compartido un vídeo a través de Twitter en el que explica que se trata de una novela sobre las peripecias de un cantautor uruguayo en España que no tiene nada que ver con el independentismo ni la política. "Lo queríamos aclarar porque básicamente nosotros estamos a muerte con España, estamos supervolcados con Eurovisión y estamos trabajando cada día para quedar en la mejor de las posiciones y hacer un buen trabajo en Eurovisión. No entendemos por qué no se puede regalar un libro a una persona si somos libres de regalar el contenido que sea. Además, no es un libro que habla de política, que no habla sobre independentismo, ni mal de España. Simplemente es una sátira del país", explica Alfred en la grabación, realizada en un camerino, y en la que le acompaña Amaia.

En la grabación, que acumula 482.000 reproducciones, Amaia apenas pronuncia un par de frases en las que asegura que hablaron de Albert Pla en su etapa en la academia de Operación Triunfo. "Albert Pla es un cantautor que nos gusta mucho a los dos. Hablamos de él en la Academia y de este libro en concreto", comenta la cantante.

Según marca la tradición con motivo de esta festividad las parejas se regalan libros y rosas para mostrarse su cariño. El libro Pla relata la historia de un cantante uruguayo, Raúl Gadea, que recorre España con su representante en una gira. Los conciertos se van sucediendo por varias ciudades y tiene un tono satírico. El texto no tiene nada que ver con el independentismo sino que habla de cómo en el país la música no se valora -ni se cuida- lo suficiente.

Los seguidores de la eurovisiva pareja se enteraron del detalle gracias a un vídeo publicado en la cuenta de Instagram de Alfred, donde acumula 523.000 seguidores. En la tierna escena se puede ver a Amaia dentro un coche sosteniendo la típica rosa y un libro en el que claramente se puede leer el nombre del autor: Albert Pla. Aunque no se ve con claridad el título del libro, sí que se puede intuir cuál es el dibujo que ilustra la portada, por lo que un simple vistazo en la bibliografía del autor deja claro que se trata de España de Mierda.