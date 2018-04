Alfred de OT le regala a Amaia el libro ‘España de Mierda’

Cada 23 de abril Barcelona se llena de libros, rosas de dragones y princesas para festejar el día de Sant Jordi, y este no iba a ser menos. Según marca la tradición con motivo de esta festividad las parejas se regalan libros y rosas para mostrarse su cariño. Y, siguiendo esta costumbre, Alfred, uno de los representantes de España en Eurovisión, le ha regalado un libro a Amaia, su pareja musical y sentimental. El título elegido por el catalán ha sido España de mierda, una obra de Albert Pla.

El libro Pla relata la historia de un cantante uruguayo, Raúl Gadea, que recorre España con su representante en una gira. Los conciertos se van sucediendo por varias ciudades y tiene un tono satírico. El texto no tiene nada que ver con el independentismo sino que habla de cómo en el país la música no se valora -ni se cuida- lo suficiente.

Los seguidores de la eurovisiva pareja se enteraron del detalle gracias a un vídeo publicado en la cuenta de Instagram de Alfred, donde acumula 523.000 seguidores. En la tierna escena se puede ver a Amaia dentro un coche sosteniendo la típica rosa y un libro en el que claramente se puede leer el nombre del autor: Albert Pla. Aunque no se ve con claridad el título del libro, sí que se puede intuir cuál es el dibujo que ilustra la portada, por lo que un simple vistazo en la bibliografía del autor deja claro que se trata de España de Mierda.

Sant Jordi x @amaia_ot2017. Una publicación compartida de ALFRED (@alfred_ot2017) el 23 Abr, 2018 a las 2:32 PDT

Tras conocerse el título de la obra, se han publicado cientos de comentarios: “Este tipejo no debería representar a España en Eurovisón. Expulsión”. “Le regalas el libro 'España de mierda' y luego vas a representar a España en Eurovisión? Te debería dar vergüenza hipócrita de mierda”.

Algunos han tachado al cantante de independentista y le han recriminado la elección de ese título justo cuando están a pocas semanas de representar a España en el festival de Eurovisión. Lejos de tratarse de una oda al independentismo el libro de Pla trata sobre lo complicado que es ganarse la vida como músico en España. De hecho, en su periplo el protagonista conoce a personajes como Calamaro, Kiko Veneno o Jorge Drexler. Alfred también ha dejado clara su postura sobre el movimiento independentista catalán: “ Voy a ser muy claro con esto y no lo voy a repetir porque yo soy músico, no político. Nunca me he proclamado independentista, de hecho, no me declaro independentista. Mis ideas personales las guardo para mí”, explicaba después de que salieran a luz unas imágenes suyas en la diada de 2014.