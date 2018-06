12

Obras de Picasso realizadas para el documental 'El milagro de Picasso''

De qué tesoro hablamos. En 1955, el director francés de cine Henri-Georges Clouzot rodó el documental 'El milagro de Picasso' sobre el proceso creativo de quien estaba considerado como el mayor genio artístico vivo, Pablo Picasso. Todo lo que se ve durante los 78 minutos que dura la película es cómo el pintor malagueño realiza una obra tras otra en plano fijo. En realidad, puesto que la cámara está situada al otro lado del lienzo, el espectador no ve al artista, así que se produce el efecto de que los cuadros se pintan solos, siguiendo la voluntad de un ser sobrenatural (¿un dios?). Y, contra lo que pueda pensarse, resulta fascinante. Cómo desapareció y por qué nadie lo ha encontrado. Además de los metros de celuloide montados, galardonados en Cannes con el Premio Especial del Jurado de 1956, el resultado material de esta larga 'performance' fueron decenas de pinturas. A Picasso, que controlaba de manera estricta –directamente o a través de sus marchantes– las cuestiones comerciales, no le interesaba inundar el mercado con todo aquello, así que exigió su destrucción. Se cree que alguna pieza sí pudo haberse salvado, aunque no se sabe a ciencia cierta su paradero (posiblemente habría que preguntar a los herederos de Clouzot). Cuál es su valor. No suele pasar mucho tiempo sin un nuevo récord pulverizado en subasta por una obra de Picasso. El precio más alto que se ha pagado por una obra picassiana son los 179,4 millones de dólares (unos 145 millones de euros) de 'Les femmes d’Alger', en 2015. Curiosamente, esta obra se pintó el mismo año del rodaje de 'El milagro de Picasso'. Pese a su carácter “instrumental”, no nos extrañaría que por su rareza cada una de las pinturas realizadas para el filme pudiera acercarse a los 100 millones. En la imagen, Picasso en un momento del documental 'El milagro de Picasso'.