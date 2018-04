CARTAS AL DIRECTOR

Se está juzgando la brutal paliza que un grupo de radicales propinó a dos guardias civiles y sus parejas mientras tomaban una copa en un bar de Alsasua. No fue una pelea de bar; fue un auténtico linchamiento por su condición de guardias civiles. ETA ha dejado de matar, los concejales ya no llevan escolta, pero el odio y el rencor siguen presentes. No habrá paz y reconciliación mientras continúen las amenazas.— Patricio Simó.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.