Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, personajes de cómic

Enrique de Inglaterra, nieto de Isabel II y quinto, por el momento, en la línea de sucesión al trono, se casa el próximo 19 de mayo con Meghan Markle, la protagonista de la serie Suits. Hasta aquí todo el mundo conoce la historia: el número de invitados, como son las invitaciones, dónde se celebrará… Lo que todavía es un secreto, es cómo se ha desarrollado su relación desde que se conocieron en una cita a ciegas organizada por Misha Nonoo. Puede que sea por el secretismo que rodea el comienzo de una de las relaciones más publicitada de los últimos años, lo que ha llevado a muchos a plantearse la pregunta obvia ¿cómo se enamoraron y comenzaron a salir?

Y, cómo no podía ser de otra manera, al tratarse de una pareja tan conocida, ya hay en marcha una película que narrará la parte de historia que el gran público no conoce. Se trata de una producción del canal estadounidense Lifetime que se llamará Harry &Meghan: A Royal Romance y se estrenará 11 días antes del enlace. Según han avanzado varios medios británicos el filme contará no solo aquella famosa cita a ciegas, sino también los sucesivos encuentros en los que surgió el amor y los viajes que ambos hicieron por Canadá y África.

Los responsables de interpretar a los novios serán Parisa Fitz-Henley y Murray Fraser, de los cuales lo que más sorprende es su increíble parecido físico con los futuros duques de Sussex. Parisa Fitz-Henley es una famosa actriz afroamericana, pero de tez clara como Markle, conocida por sus papeles en series como Jessica Jones, por su parte Murray Fraser es uno de los talentos británicos que triunfa en la ficción The Loch, ambientada en el lago Ness.

Pero no solo habrá una película sobre esta peculiar historia de amor, sino que este miércoles se ha puesto a la venta un cómic con la misma temática. The Royals: Prince Harry & Meghan Markle ya está disponible tanto en su versión digital como en papel. Esta novela gráfica escrita por Joey Mason, el creador de Mylittle Pony: The movie, ha sido publicada por la editorial estadounidense TidalWave que ya tiene en su haber otros títulos relacionados con la realeza británica como el cómic sobre Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton.