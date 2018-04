Cañizares habla de su hijo: “Era el amor más puro que te puedes encontrar”

Santi Cañizares y su esposa Mayte nunca ocultaron la enfermedad de su hijo fallecido el 23 de marzo pasado. Informaron de su lucha, cuando empeoró y ahora han decidido hablar de cómo transcurrieron sus últimas semanas pero sobre todo lanzar un mensaje. "Compartiendo nuestra historia queremos ayudar a dar voz al cáncer infantil", dicen. La pareja se asoma a la portada de la revista ¡Hola! en una acción altruista aún conmovidos por el drama que han vivido. "Estos 16 meses de la enfermedad de Santi han sido un regalo de entendimiento de la vida. Realmente, yo me siento una afortunada porque él me ha enseñado la finalidad de esta vida", dice Mayte. Y añade: "Él vino a enseñarnos que valoráramos cada instante de nuestra vida, a que tuviéramos mucho más corazón y menos disputas. Y no solo nosotros estamos muy orgullosos de él".

El que fuera portero, del Madrid, Celta, Valencia y de la selección y actualmente comentarista de la cadena SER y Movistar + asegura: "Nuestro hijo era un sabio en el cuerpo de un niño...él venía a enseñar, no a aprender". Cañizares devela que se inspiró en la película La vida es bella para sobrevivir durante la enfermedad de su pequeño. "Hasta el último día traté, por todos los medios, de contarle una realidad paralela de forma que él nunca sufriera". El deportista desvela: "Tras un mal diagnóstico inicial de meningitis, que lo lleva al coma, se le detecta un tumor maligno en el cerebelo y, días después, sufre dos infartos cerebrales". Y añade: " Los médicos nos dieron la opción de no darle tratamiento y pensamos: si el niño ha tenido la oportunidad de marcharse y no lo ha hecho ¿cómo le vamos a privar de la oportunidad de luchar?".

Cañizares indica que "a pesar de los mal que lo hemos pasado, volvería a pasar por todo solo por haberlo conocido a él, el amor más puro. Santi era amor. No lo podría definir de otra manera". También desvela cómo fueron sus últimos momentos. "Durante el último día estuvo muy malito, casi inconsciente pero nosotros intentamos que pareciera una fiesta, poniendo vídeos de él riéndose, cantándole, haciéndole pedorretas...." Mayte sigue: "Santi lo cogió en brazos y yo estaba a su lado. Y me relajé, sentí a su abuelo, que es mi padre y falleció hace seis años, junto a mí y le dije: "El abuelito está aquí... Tanquilo por mamá y papá, que vamos a sonreír cada día por ti como lo hemos hecho todo este tiempo. Cuida de tus hermanos y busca tu luz". Cañizares añadió: "Hazle caso a mamá". En ese momento cuenta la pareja "de un suspiro se marchó".

Mayte quiso un final diferente: "No quería entierro, ni féretro, ni tanatorio... No quería que mi hijo de 5 años pasara por ahí... quería hacerle una fiesta en su funeral, con música, globos. flores... Lo sentimos con nosotros totalmente. Esa es la sensación que nos ha quedado".