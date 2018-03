Muere el hijo de Santiago Cañizares a los cinco años

El hijo de cinco años de Santiago Cañizares, quien fuera portero del Real Madrid, del Celta de Vigo y del Valencia y actual comentarista de Movistar+ y la Cadena Ser, ha fallecido este viernes al no poder superar la grave enfermedad con la que batallaba desde hace un año. Ha sido su padre, a través de su cuenta de Twitter, quien ha comunicado la noticia: “Mi hijo Santi ha fallecido. Creo que he de ser yo quien os lo cuente en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros. Se ha marchado rodeado de paz y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado. #santicampeón”.

Mi hijo Santi ha fallecido.

Creo que he de ser yo quien os lo cuente, en agradecimiento por todas las muestras de apoyo y cariño que he recibido de vosotros.

Se ha marchado rodeado de paz, y habiendo comprendido su misión en estos cinco años que nos ha acompañado.#santicampeon — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) 23 de marzo de 2018

También fue el propio Cañizares quien desveló el pasado mes de junio en sus redes sociales el estado de salud del pequeño. “Cada paso que das es una lección, no te detengas que al fondo está la luz”, escribía junto a una foto del niño vestido con la camiseta del Valencia.

A los pocos minutos del mensaje de Cañizares, su esposa dejaba un emotivo mensaje a su hijo fallecido junto a una fotografía del niño: "Mi amor, mi vida, mi ángel, gracias por todo lo que me has enseñado y por La Paz que me dejas! Respiraré y viviré por ti. Siempre conmigo. TE AMO".

El hijo de Cañizares, de cinco años, con una camiseta del Valencia.

Santi era uno de sus trillizos, uno de los cuatro hijos que el portero ha tenido con su segunda mujer, Mayte García. El pequeño, que evolucionaba bien de su dolencia, sufrió un importante retroceso hace dos semanas. Desde entonces, su estado de salud era muy preocupante. Cañizares, pese a ello, ha seguido trabajando en la Cadena Ser y presentando El Día Después.