Al menos cinco agentes de Policía intervienen para detener a dos hombres negros que, según los testigos, no estaban haciendo nada y que, como muestra el vídeo, no oponen ninguna resistencia. Ocurrió en un Starbucks de Filadelfia y ha provocado una crisis de imagen para la cadena. Fueron sus empleados quienes alertaron a la Policía porque, según ellos, los dos hombres se negaban a salir del establecimiento después de que les dijeran que no podían utilizar los baños si no compraban ningún producto.

No tardaron en organizarse protestas por el presunto comportamiento racista de los trabajadores de Starbucks. La compañía ha pedido disculpas y ha asegurado que revisará sus protocolos para evitar que vuelva a ocurrir algo así. También renunció a denunciar posteriormente a los tenidos, que ya han quedado en libertad.