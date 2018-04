Así suena 'In Rainbows' de Radiohead versionado por niños

El año pasado fue el turno de OK Computer. El disco que marcó un giro en la carrera de Radiohead cumplía veinte años y en el programa de radio Bienvenidos a los 90 decidieron rendirle homenaje en versión española. Mediante una iniciativa de crowdfunding, diecisiete artistas de lo más variado del panorama (Brian Hunt, Betacam, Curro García) reinterpretaron con su peculiar estilo las canciones del trabajo "que enterró al grunge y asesinó al britpop", en palabras del artífice de la iniciativa, Roberto Martínez.

La discografía de Radiohead no tiene límites ni fronteras y esta vez, el ejercicio de estilo se ha llevado a cabo con In Rainbows. La banda registró este álbum en directo en las grabaciones de Live from The Basement y lo lanzó en formato digital para que sus fans pagaran por él lo que creyeran conveniente. De este mismo modo se lo han montado en Estudo Bonobo de Pontevedra, sin esperar nada a cambio aunque es cuestión de tiempo que se haga viral; tocado a una toma y grabado en plano secuencia.

El grupo es más grande -hay cerca de veinte chicas y chicos implicados-, pero ninguno de los artistas que participan en el proyecto ha terminado el cole aún. Y no debería sorprendernos porque en esta escuela se formó el grupo más joven que ha dado el rock patrio, Furious Monkey House.

"Defender un disco en directo es una muestra de que la expresión musical es auténtica, pone de manifiesto que los jóvenes tienen mucho que ofrecer, sirve a los propios alumnos como herramienta de evaluación de su propia práctica y además funciona como incentivo para seguir avanzando y creando proyectos creativos conjuntos", defienden desde la escuela. Respaldados por componentes de otras bandas como Bala, Diola, Monrovia o Furious Monkey House, está claro que los chicos (de entre seis a 16 años) pasan la prueba de sobra.

